Открылся второй вестибюль станции Москва-Сити МЦК

Открылся второй вестибюль станции Москва-Сити Московского центрального кольца (МЦК). Ежедневно этим вестибюлем будут пользоваться почти 10 тысяч человек, а к 2030 году пассажиропоток увеличится до 13 тысяч человек.
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