Трамп выдвинул своих адвокатов в Минюст и отказал главе JPMorgan из-за Украины

4015 прочтений Вчера Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул своих адвокатов на руководящие посты в Генеральной прокуратуре США, выполняющей также функции Минюста, и не готов видеть в составе своей будущей администрации главу JPMorgan Джейми Даймона.
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