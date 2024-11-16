Трамп выдвинул своих адвокатов в Минюст и отказал главе JPMorgan из-за Украины

4015 прочтений Вчера Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул своих адвокатов на руководящие посты в Генеральной прокуратуре США, выполняющей также функции Минюста, и не готов видеть в составе своей будущей администрации главу JPMorgan Джейми Даймона.