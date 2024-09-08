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Против Моргенштерна завели дело за неисполнение обязанностей иноагента

Против Моргенштерна завели дело за неисполнение обязанностей иноагента

В отношении рэпера Моргенштерна* (настоящее имя - Алишер Валеев*) возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, сообщили РИА Новости представители правоохранительных органов.

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