Против Моргенштерна завели дело за неисполнение обязанностей иноагента

В отношении рэпера Моргенштерна* (настоящее имя - Алишер Валеев*) возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, сообщили РИА Новости представители правоохранительных органов.
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