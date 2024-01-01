В Иркутске стражи магистралей присоединились ко Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Ежегодно сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, общественниками и ветеранами проводится акция «Полицейский Дед Мороз», организатором которой является Министерство внутренних дел Российской Федерации.
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