Вице-премьер Сербии: ЕС воспринимает нашу страну как свою колонию

Заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о том, чтобы вице-премьер Сербии Александра Вулина не был включен в новый состав правительства явно показал, что ЕС воспринимает Сербию как свою колонию.
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