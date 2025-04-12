Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    А его что, кто-то приглашал? Вот пригласят - тогда пусть и задумывается! Такое впечатление, что Европой руководит сбо...Мерц заявил, что ...
  • Eduard
    Можнобыло просто послать англикоса на х-й!Дмитриев призвал ...
  • Надежда
    Надеюсь, амбициозный мистер Трололо вынудит хоть одну страну примкнуть к РФ. Жаль, что небольшие страны практически в...Путин: ракетно-ко...

Вице-премьер Сербии: ЕС воспринимает нашу страну как свою колонию

Заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о том, чтобы вице-премьер  Сербии Александра Вулина не был включен в новый состав правительства явно показал, что ЕС воспринимает Сербию как свою колонию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Именно! Они вроде не хозяевано вроде постоянно на чужой территории пытаются командовать.Бто и Украины касантся,которая к Европе отношение не имеет и не будит иметь!
Ответить
16 час.
наверх