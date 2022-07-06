В Сколтехе узнали, что метаболизм глюкозы и жиров регулируется некодирующей РНК

Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Biomedicines. Хотя большая часть генома млекопитающих транскрибируется — «переписывается» с ДНК на РНК, далеко не все полученные транскрипты дальше используются для синтеза белков.
Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Biomedicines. Хотя большая часть генома млекопитающих транскрибируется — «переписывается» с ДНК на РНК, далеко не все полученные транскрипты дальше используются для синтеза белков.
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