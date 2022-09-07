В Минстрое рассказали о предложениях по расширению льготной ипотеки

Минстрой вместе с Минфином прорабатывают дополнительные инструменты льготной ипотеки. Говорить о них пока рано, но некоторые предложения замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал «Известиям» на полях Восточного экономического форума.