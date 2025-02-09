Китайское судно село на мель в Сахалине. Фоторепортаж

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко активно занимается координацией реагирования на чрезвычайную ситуацию с китайским грузовым судном «Ань Янь 2», которое село на мель южнее порта Невельск на Сахалине.
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