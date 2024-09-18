В Карелии продолжают искать 17-летннюю девушку

Она пропала 18 августа. Возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают поиск пропавшей девушки. Установлено, что 18 августа 2024 года несовершеннолетняя находилась на территории лесного массива недалеко от г.
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