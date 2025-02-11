«РТ-Техприемка» и химфак МГУ выпустили первых слушателей курса по метаматериалам и основам трансформационной оптики

Фото: «РТ-Техприемка» Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех и химический факультет МГУ выпустили первых слушателей курса дополнительного профессионального образования по теме «Метаматериалы и основы трансформационной оптики».
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