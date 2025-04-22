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Спички - не игрушка

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"Лохматый воин": В Херсонской области собака спасла группу русских военных

"Лохматый воин": В Херсонской области собака спасла группу русских военных

Царьград Фото: коллаж Царьград Собака по имени Победа, оказавшая помощь русским военным в преодолении минных полей в Херсонской области, стала золотым призером международной премии "Мой ласковый и нужный зверь", также известной как "Лохматый Оскар".

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