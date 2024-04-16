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Маскировка не спасла – уничтожено: Сожжена "лучшая" САУ НАТО в Часове Яре. Горят склады и опорники

Маскировка не спасла – уничтожено: Сожжена "лучшая" САУ НАТО в Часове Яре. Горят склады и опорники

Русская армия продолжает свои наступательные действия на всех направления фронта. Ежедневно удары наносятся по военной инфраструктуре, по позициям живой силе врага и по его "сверхдорогой" технике, прибывшей из Европы и США.

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