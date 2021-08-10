Темы дня

122 108 подписчиков

Деградация российского парламента и самые бесполезные депутаты госдумы

Деградация российского парламента и самые бесполезные депутаты госдумы

LUCKY SKORBICH Уже совсем скоро начнутся выборы. Закончатся полномочия действующих депутатов, наверное, самого позорного законодательного сборища России.

Вернуться к статье
8928
Обсудить
Татьяна Браун
Автора в депутаты, единственным кандидатом в Думу. Уж он поднимет все на невероятную высоту.
Алексей Сафронов
👏👏👏😁
Владимир Герасимов
Смотрел за боями Валуева-горило образная комплекция это ещё не показатель силы и выносливости так посредственность.А вот в думе зря сидит и два места занимает у него же голова отбита и вряд ли способна хоть что то думать?
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Как сказал бы знаменитый сатирик Аркадий Райкин, "коликчество" таких депутатов перешло в "какчество" работы всей Думы.
Александр Иванов
Я всегда говорил, и говорю; депутатов всех уровней надо сокращать на 40-45%. Это будет маленькая экономия для всей страны. У депутатов нет ответственности перед народом, они не прикосновенны, и нет отчёта перед избирателями. Сплошная болтовня.
Владлен
А у обнуленного? За все отвечает , но не несет никакой ответственности!!!
DedCarlo
А может даже и большая экономия. С учётом законов, принимаемых ими.
Александр Иванов
Ну автор еще пиндосский парламент не видел!!
Борис Николаевич
А нахрена нам "пиндосский парламент?" что блин все ругают пиндосов, и в то же время сравнивают наши порядки с ихними...! Это батенька признак чувства собственной ущербности и неполноценности! Противно слушать и читать такие примеры!
Анфиса Иванова
А нам каким боком парламент пендоссии?! Нам свое надо, -а оно, я согласна с автором, действительно как закрытый клуб миллионеров!
Алексей Сафронов
Дык, если ты "ущербный", то и не слушай🤓
mark nikitin
В 91 году СССР проиграл Холодную Войну, в результате предательства правительственных бонз во главе с Горбачёвым. После провала ГКЧП, Горбачёв ввёл во все министерства и ведомства представителей Госдепа США с властными полномочиями. А в 93 году после стрельбы в Москве, Госдеп США подсунул Россиянам Конституцию, написанную там же в Госдепе агенством USAID, и народ принял эту конституцию. По конституции Россия стала колонией США, и даже те поправки которые были внесены в конституцию 1 июля, не меняют приоретет Международных Принципов и Норм (статья 15.4 конституции РФ 93 года), перед законами России. Тоесть подчинение США никуда не делось, Россия по прежнему подчиняется штатам. Так же штатам подчиняются СМИ РФ, и нет ни одного канала не подчинённого США. Потому люди там выступают, особенно те кого пиарят из каждого утюга исключительно посола американского. А соответственно и передачи, которые крутят на ТВ, так же подчинены разнорядки из США. Оккупационная система построена так, что иностранному солдату на оккупированной территории находится не надо. Оккупант создал систему подчинения так, что всё замыкается всёравно на нём. ----------- Партии созданы для обмана народа, они не несут ни какой задачи,кроме как раз в несколько лет поменять такую же партию, но с другим названием. -------- КПРФ стоит лишь на том что в её абравиатуре заложено слово Комммунистическая, во всём остальном эта та же партия, как и Парнас и ЛДПР и прочие созданные и создаваемые. Все партии получают ЦУ от американских и английских кураторов. ЕР стала обьектом нападения лишь потому что Президент Путин взял эту партию под личный контроль, стал чистить эту партию от явных проамериканских членов, и заполнять её патриотами. Обретя большенствво Р стала влиять на вопросы принимаемые для России в большей степени, чем могла раньше. Разве америка позволит чтобы решались вопросы России,ей нужно чтобы целый мир решал проблемы Америки за счёт себя.
mark nikitin
Андрей Тихонов
создать представительство регионов,т.е. 1 представитель от региона, а остальные советы педераций, госдуру и всех их"сподвижников "на хер.
Владислав Владислав
Откровенный бред. Начнем с того, что в России нет и никогда небыло: "Парламента". У нас - Федеральное собрание. И нижняя палата этого органа имеет свое название - "Государственная дума".
Владлен
А в народе называют госдура!!!
Владимир Негода
не цепляйтесь к неточностям , суть написанного всем ясна и понятна , а это - ГЛАВНОЕ !
Алексей Сафронов
!!!
Алексей
В России должен быть создан !Институт Парламента!, в котором необходимо обучать людей желающих или ставших парламентариями
Малик Гумеров
"Деградация российского парламента" - проснулись от 30 -летней спячки ? Туда изначально набираются деградаты , если случайно попадаются нормальные - их просто выживают ! Такие правила игры ! Они все актеры большого спектакля .... , пасти электорат ... ! Меняй их пачками ... , играть будут тот же спектакль и по тому же сценарию ! ---------------- СИСТЕМУ нужно переформатировать , изменить ПРАВИЛА ИГРЫ !
Константин Кононов
"Где глупость — образец, там разум — безумие"!!!!!!!!!!
Nikita Kopitov
Пушкину, Родину, Крашенинникова и прочих то ж на родину можно отправить
Наталья
А ещё: Клишаса, Хоркину, Казарновскую и т.д, всего 450 депутатов, и....будет нам счастье.
Алексей Сафронов
Не сумневаюсь, на основании выше изложенного, что автор черноротая тварь! Неужели, к таким нерусям и русофобам, и сегодня после поправок в конституцию РФ не будет применён закон об оскорблении и унижении человеческого достоинства по отношению к уважаемым не только в России, но и во всем мире россиянам?! Такие мерзопакостники могут привести наше Государство именно к тому, что здесь провозглашает мерзкий писюлькин, что воплощено такими же мерзавцами на Украине.
Наиль Бакиров
Когда в партии "Едим Россию" поняли , что народ их "прокатит" на выборах по партийным спискам , начали выдвигать свои кандидатов по одномандатным округам и как самовыдвиженцев... Если в борделе не идут дела , не стоит менять местами кровати , надо менять шлюх !!!
Бурлинец
Какая польза или бесполезность депутатов точно сказать трудно нет какой то системы оценок, а вот одно интересное наблюдение немного настораживает - это то что у некоторых депутатов очень талантливые родственники - бизнесмены, жёны, матери, дети, тёщи и любовницы очень быстро богатеют странно как то.
mark nikitin
В 91 году СССР проиграл Холодную Войну, в результате предательства правительственных бонз во главе с Горбачёвым. После провала ГКЧП, Горбачёв ввёл во все министерства и ведомства представителей Госдепа США с властными полномочиями. А в 93 году после стрельбы в Москве, Госдеп США подсунул Россиянам Конституцию, написанную там же в Госдепе агенством USAID, и народ принял эту конституцию. По конституции Россия стала колонией США, и даже те поправки которые были внесены в конституцию 1 июля, не меняют приоретет Международных Принципов и Норм (статья 15.4 конституции РФ 93 года), перед законами России. Тоесть подчинение США никуда не делось, Россия по прежнему подчиняется штатам. Так же штатам подчиняются СМИ РФ, и нет ни одного канала не подчинённого США. Потому люди там выступают, особенно те кого пиарят из каждого утюга исключительно посола американского. А соответственно и передачи, которые крутят на ТВ, так же подчинены разнорядки из США. Оккупационная система построена так, что иностранному солдату на оккупированной территории находится не надо. Оккупант создал систему подчинения так, что всё замыкается всёравно на нём. ----------- Партии созданы для обмана народа, они не несут ни какой задачи,кроме как раз в несколько лет поменять такую же партию, но с другим названием. -------- КПРФ стоит лишь на том что в её абравиатуре заложено слово Комммунистическая, во всём остальном эта та же партия, как и Парнас и ЛДПР и прочие созданные и создаваемые. Все партии получают ЦУ от американских и английских кураторов. ЕР стала обьектом нападения лишь потому что Президент Путин взял эту партию под личный контроль, стал чистить эту партию от явных проамериканских членов, и заполнять её патриотами. Обретя большенствво Р стала влиять на вопросы принимаемые для России в большей степени, чем могла раньше. Разве америка позволит чтобы решались вопросы России,ей нужно чтобы целый мир решал проблемы Америки за счёт себя.
Майер Арманов
Пока Госдума РФ, не станет по настоящему независимой ветвью власти, как в прочем и суды, бардак будет продолжаться.
Vasily Golov
А как срез общества российского и народовластие ? Там должны быть депутаты от классов?Бизнес,работяги,фермеры,безработные,нищие. Это срез общества.От кого законодательная власть зависима?Две палаты парламента,президент. Судьи независимы- ст.120 Конституции РФ.Судьи несменяемы.Ст.121. Неприкасаемы .ст122. Когда начинаешь читать Конституцию,то диву даешься.Как ее народ принял в 1993г.Испугался расстрела,как Белого дома и парламента там?
Vasily Golov
В США двухпартийная система.С 1850-х годов они контролируют обе палаты Конгресса, а также законодательные собрания штатов. Другие политические силы не играют заметной роли в жизни страны.Члены Конгресса избираются прямым голосованием по мажоритарной системе. Процедура выборов устанавливается законодательством штатов. В состав Сената входят 100 человек, по два от каждого штата. Таким образом, все штаты имеют равное представительство вне зависимости от численности населения. Сенатором может быть американец не моложе 30 лет, являющийся гражданином США не менее девяти лет и проживающий в пределах штата, от которого избирается.Чтобы обеспечить стабильность и преемственность в деятельности палаты, каждые два года переизбранию подлежит одна треть состава (35 сенатора). В Палате представителей 435 депутатов (традиционно их называют конгрессменами). Мандаты распределяются между штатами в соответствии с численностью их населения (согласно переписи каждые десять лет), сегодня каждый член этой Палаты представляет примерно 600 тыс. избирателей.Помимо 435 конгрессменов, в нижней палате присутствуют по одному представителю без права голоса от округа Колумбия и неприсоединенных территорий - Виргинских островов, Гуама, Американского Самоа, Северных Марианских островов и Пуэрто-Рико (избираются согласно их внутреннему законодательству).
Владимир Негода
несменяемые ....неприкасаемые ..... это маразм какой-то ! они , что ? ангелы , что-ли ? они такие-же люди , с достоинствами и пороками и вдруг , на тебе .... неприкасаемые и несменяемые !
Vasily Golov
Вы не голосовали за изменения конституции?По статистике почти 5% населения в той или иной мере психически не здоровы. Среди депутатов нет?
Юрий Бакулин
Действительно, что таиться, масса депутатов в Думе пробрались туда прицепом, некоторые спортсмены, артисты( яркий пример оперной губастой певицы Марии, не помню фамилии), вообще больше пользы бы принесли на другом поприще.
Александр Виноградов
Ну автор конечно хороший мудак.Побоялся народ обидеть,могут и фишку начистиь.Виноваты мы все,которые выбирают всю эту бесполезную мразь. Нечего на морду кивать если она давно кривая.
Румина Мавлеева (Саитова)
Да.народ их давно их не выбирает..
Нина Синельникова
Думаю, это Свойство любого парламента практически любой страны.
Сергей
Сергей
Walery
Зря автор наезжает на В. Терешкову, при этом совершенно не представляю ее работу. Космонавт должен быть в Думе! За тему об обнулении сроков - только большое Спасибо!. Иначе получим милонова в президенты... И где бы без В. Путина была бы сегодня Россия???. Автор, вначале думайте - потом пишите. И прекращайте заказные статьи писать... или вы НП(К)О-шник?
Матвеев Николай
Вот там мы и есть, а назад выйдем, вопрос?
Сергей Микульский
Сразу видно что вакцинированный. На Путине свет клином сошелся. Это как в сказке, что страшнее кошки зверя нет.
Walery
Вопрос только один - чем ты недоволен, матвеев? И куда это ты назад выбираться хочешь? Лично тебе дороги открыты в любом направлении и не говори о себе во множественном числе. Поправочка в мой коммент от 10 августа, должно быть - "...совершенно не представляЯ ее работу.".
Walery
Для тебя сережа сказки всюду очевидно - выражайся более осмысленно и прекрати пить, пацанчик!
DedCarlo
А что у нас кроме Милонова, Навального и Путина никого нет?
Владимир Андрианов
Автор прав на 100%, можно еще добавить, но это будет не коммент, а целая статья.
Матвеев Николай
Не дай Бог повториться такому беззаконию, что было в думе с ПЕРдами! И сейчас народишко смолчит, не пойдет голосовать против ПЕРдов, тогда за них проголосует памфиловы с булаевыми так, чтобы от страны и щепки не осталось
Walery
И почему к тебе я должен прислушиваться, непонятно чем ты недоволен. Я иду голосовать согласно Своему внутреннему убеждению и тебя слушать себя не уважать. Успокойся ты пропагандист туповатый, похмелись... вискарем.
Матвеев Николай
Иди, голосуй, не проголосуешь- за тебя проголосуют где-нибудь на пенечке. Это твой выбор- не промахнись с выбором!
Walery
Принцип выборности я лично считаю анахронизмом. Могут 10 человек, могут 100 или 100 человек выбрать одного разве что атамана, но почти 6о миллионов? В США все выборы держатся в одних руках, а народ ни при чем, его народа выбор корректируются выборщиками, поэтому не желательные политические взгляды в США никогда не изберутся. С началом Гражданской войны в России бывали случаи выборности командиров... обычно все плохо заканчивалось. Победы начинались с назначения командиров. В идеале должна быть партия с четкой определенной идеологией, за которую и следует голосовать, а не за имена артистов и спортсменов. Тем не менее я проголосую и проголосую за партию власти. По крайней мере я ее знаю, понимаю и вижу порядок, который она стремиться навести в своих рядах. Других не вижу...
Наиль Бакиров
- Алло , это Дума ? Я хочу стать депутатом !!! - Ты что , мил человек , сумасшедший ? - А это обязательное условие ?
Walery
Блинннн, как умно! Еще на что способен?
Наиль Бакиров
С какой целью интересуешься ? С целью навязать своё мнение другим ?
Walery
Меня здесь не видно с рекомендациями как голосовать, однако ты зачем-то участвуешь? При том с репликами матерых антисоветчиков, облизывающих подающую обглоданную кость руку капитализма. Что-то такое сволочное есть в "книгах" солженицына. Почему ваш анекдот не транслируется в Америке? Там ему место но его именно там придумали для влияния на умы туповатых россиян. Вы в их числе поскольку распространяете (зачем, с какой целью?).
Наиль Бакиров
Вот сидит такой "спец" по всем вопросам , под ником "Walery"на обоссанном диванчике , с небритой щетиной и раздаёт направо и налево свои рекомендации и влажные мечты . Интересно , сколько гривен ты получаешь за каждый высер ? На "Доширак" хватает ? (не оправдывайся , ты "просвечиваешь" ).
Галина Чемарина
Конечно туда все лезут к кормушке, но самое удивительное что они думают, что делают дела, а на самом деле не имея царя в голове усложняют людям жизнь. Они же не представляют как можно жить на 15 тыс. руб. в месяц, вот в этом и беда. Общество хапуг и циников. Пообщалась и с депутатами и с их помощниками, это люди которые просто занимаются отписками т. к. ни в чём не разбираются
Walery
Какие умные словааа - иди в депутаты! Не будешь отписываться и и во всем разберешься! И где раньше ты была, Галю?
Леонид Попивняк
Нууууу...авторишка слукавил.....))))....где фамилии Рашкина???...Харитонова????....Савицкой????)))))
Сергей Полосов
зюгандона забыл. Савицкую ее хоть за летно-космическое прошлое уважать можно, в отличии от остальных упомянутых.
Леонид Попивняк
....ну куда-ж без молодого и перспективного политика...)))))....эт уж по умолчанию......))))
DedCarlo
Ну если всех перечислять ... Многовато буков будет, в пост не втиснешь.
Сергей Полосов
Ну пиши по-Лаконийски: "КеПезю...".
Сергей Микульский
Зачем нам вообще дума? Они все законы Путина утверждают. Развели дармоедов!
Юрий Ded
А тебе хотелось бы что бы как алкаше - утверждали госдеповсеие законы . Да к стати Во всём мире Путина считают выдающимся политиком , последовательным и дальновидящим .
Сергей Микульский
Откуда Вам знать, что думают во всем мире про Путина? Хватит уже зомбоящику верить. Если бы Путина уважали, то нас не стали бы лишать на Олимпиаде флага, формы и гимна. Не стали бы нагло засуживать наших спортсменов. Путин может только пузыри пускать.
Walery
Сам то ты тоже дерьмоед очевидно - такое пишешь!
Walery
Откуда знать? Сам то ты откуда все знаешь? Вас не устраивает, что ГМО-гимнастка из США сама сошла с дистанции?
Ritchie Blackmore
Ты очки то розовые сними. Очень удивишься...
Ritchie Blackmore
Совершенно верно.
Владимир Криворучко
Ну, милок, так весь этот западный мир, всё Западло считали Кудрина лучшим министром финансов, и Наебуллину до сих пор считают, а вам как, не икается от этих "счётов"? " Весь мир" считает... Весь мир, вон, нас ненавидит и в санкции погружает по самые "не балуйся!"- так что, это всё правильно и по отношению к нам? Этот самый "весь мир", любезный, говорит ( и уже очень лавно), что "ЭТО НЕРПАВИЛЬНО, КОГДА ТАКАЯ СТРАНА КАК рОССИЯ ОДНА ВЛАДЕЕТ ТАКИМИ БОГАТСТВАМИ, КАК У НЕЁ. эТИ БОГАТСТВА, ЭТИ РЕСУРСЫ ДОЛЖНЫ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ВСЕМУ МИРУ" - вот как они, на Западле-то, считают. "Весь мир" считает!!! Ишь ты, какой ловкий счётчик!!! Наши харчи — мы сами и считать будем! Без советов и мнений детей бакалейщиков как-нибудь разберёмся. А эти советчики пусть о своих богатствах и своих рабочих думают, о рабочих, которые этих советчиков повесить желали, между прочим.
Наталья Суржик (Пономаренко)
Как хорошо, что все, кто знают, как управлять страной, уже работают артистами, таксистами, трактористами и иными ...истами. На местах надо смотреть за кого голос отдавать. Не с неба же свалились депутаты в Думу. Кто голосовал за Роднину и Пушкину? Мне лично все равно из какой партии депутат-главное, что он сделал для области, города, села. Покиздеть все горазды! Сделайте же для Родины что-то полезное-подготовьтесь к выборам и пойдите на выборы!
Владимир Петросов
Не выйдет. По дороге сомнут, схавают и не подавятся.
петр кам
А такие тупые-нужны власти,им что ни скажут,все уряя,поддерживаем.Вот и сидят"народные избранники"плотно на попе и получают нехилую денежку.
Тамара Фролова
А мне вот интересно с таким "негодным" парламентом страна вылезает из ямы. И всё равно плох. И почему депутатов фотографируют в перерывах когда они отдыхают? Особенно интересно после прочтения сегодня методички о том как обустроить Россию после Путина
Ritchie Blackmore
Кто в эту яму страну загнал?
Тамара Фролова
И бывшие и нынешние коммунисты
Ritchie Blackmore
Лже-коммунисты, к которым относится гарант со своей камарильей.
Тамара Фролова
Когда гнобили Родину теперешний гарант служил Родине честно. В отличие от тех кто сейчас на него нападает.
Ritchie Blackmore
Чего???
Aлексей Boubnov
А мне вот интересно - кто заказал эту статью? Автор свалил в одну кучу и Милонова и Терешкову и Роднину. И ни одного факта. Так, общие изречения. Кому выгодно...!?
Татьяна Тучак
Если бы ты платил им по 400000 ежемесячно из своего кармана, задал бы такой идиотский вопрос? А когда оплачиваешь им красивую жизнь через налоги, тарифы, цены, штрафы, пошлины вроде бы нормально? Чего удивляться что мы так живем, с таким-то народом, быдло оно и есть быдло.
Сергей Сидоров
Это голос бандерложьего не быдла. Тьфу на вас.
Владимир Барышев
Не нужно платить всем этим захребетникам сидящим на шее народа!
Владимир Петросов
Нужно платить. Но платить не "с потолка", а 3-5 МРОТов в каждую сессию. И не отрывать от "основной работы" в глубинке. Сессии устраивать 2 раза в год по 15-20 дней, убрать всю халяву и армию "помощников". Вот на таких условиях пусть и "ишачат". Хрен, кто туда будет рваться без ИДЕЙ.
сергей дружкин
всех единороссов и самого президента в отставку! 20 лет прошло большой срок! бабла заработали намеренно! надо возвращать все деньги и имущества обратно государству и всех посадить!
Алевтина Синицына
Сократить на 50% численность депутатов в государственной думе, спортсменам, певцам, танцорам найти другую форму государственного содержания.
Владимир Петросов
Никакого государственного содержания. Пусть идут и учат других, как их в своё время учили. Вот это и будет максимальная польза от них ГОСУДАРСТВУ.
Walery
Наиль Бакиров → Ты гондон штопанный поскольку прячешься за ЧС! Если не хочешь получать ответы и блокируешь их, что ты тут делаешь?
Наиль Бакиров
Пидоров - писак вывожу на чистую воду....
Александр Ляшенко
Аноним .под кличкой " темы дня" теперь ополчился на ГД ,точнее на её членов,которые из спорта.А где ты ,юродиевый наш оракул под кличкой "темы дня" был когда эти личности избирались? Был ещё маленьким,несмышлёнышем,или денег на комп ещё не было,что у тебя не так? И мимоходом,ты и в подмётки.не годишься В Терешковой.то что ты сегодня делаешь под кликухой,это вершина твоего "роста".Про колю "Кувалду" оказывается знал,но на выборах сопел в тряпочку.И похоже так у тебя и везде: прокричать из под плинтуса: Ату его,опротестуем будущие выборы! Такое впечатление,что у тебя на руках руководство из Госдепа!Своих представителей не пришлют,но признавать выборы легитимными ,не будут.Да у тебя все признаки 5 колонны! Вот поэтому ты и аноним!

Картина дня

наверх