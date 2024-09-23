ФСБ рассекретила архивы о массовых казнях украинцев поляками в 1945 году

ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы, свидетельствующие о жестоких расправах, которые были устроены поляками в марте 1945 года против мирных украинцев в селе Скопов, недалеко от Перемышля.
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