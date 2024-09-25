Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны «Южный порт»

Набережная станет частью непрерывного велопешеходного маршрута В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на территории бывшей промышленной зоны «Южный порт» будет создана зелёная набережная, свободная от автомобилей.
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