Маск отметил высокую компетентность прибывших в Эр-Рияд Лаврова и Ушакова

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск отметил в соцсети X высокую компетентность министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова, которые прибыли в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с американскими представителями.
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