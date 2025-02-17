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Маск отметил высокую компетентность прибывших в Эр-Рияд Лаврова и Ушакова

Маск отметил высокую компетентность прибывших в Эр-Рияд Лаврова и Ушакова

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск отметил в соцсети X высокую компетентность министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова, которые прибыли в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с американскими представителями.

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