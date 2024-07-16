Пленэры, спорт и концерты: Собянин рассказал, как детям провести лето в Москве

В московских парках, библиотеках, культурных центрах проходят пленэры, встречи книжного клуба, соревнования по ориентированию на местности, квесты, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии