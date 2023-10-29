"Инфаркт Путина" и "Двойники Путина" - на первых западных полосах: Кто скрывается за личиной "генерала СВР"

Старые песни, да на новый лад Виктор Анисимов Ну вот, опять наша либеропедерастическая оппозиция получив очередной транш в виде тридцати иудиных шекелей завела свою всем давно надоевшую песенку о том что "Путин мёртв давно, и правит нами царь ненастоящий".