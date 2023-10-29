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"Инфаркт Путина" и "Двойники Путина" - на первых западных полосах: Кто скрывается за личиной "генерала СВР"

"Инфаркт Путина" и "Двойники Путина" - на первых западных полосах: Кто скрывается за личиной "генерала СВР"

  Старые песни, да на новый лад Виктор Анисимов  Ну вот, опять наша либеропедерастическая оппозиция получив очередной транш в виде тридцати иудиных шекелей завела свою всем давно надоевшую песенку о том что "Путин мёртв давно, и правит нами царь ненастоящий".

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Комментарии
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Александр Семенов
ну да.(((((
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22 час.
Александр Семенов
Вообще-то он сказал &quot;Надо понять, что при наших нынешних условиях - кадры решают все.&quot;  а ты не согласен?
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22 час.
Александр Клюев
Складывается такое впечатление что этот Соловей перепутал Владимира Владимировича  с президентом США.
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20 час.

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