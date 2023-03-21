Михаил Мишустин и Си Цзиньпин начали встречу в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин утром во вторник, 21 марта, приехал в Дом правительства Российской Федерации на встречу с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.
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