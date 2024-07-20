WSJ: стрелявший в Трампа перед покушением изучал местность при помощи дрона

REUTERS/Evelyn Hockstein Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс незадолго до покушения при помощи дрона изучал местность, где политик должен был выступить с речью, сообщает издание The Wall Street Journal 19 июля со ссылкой на правоохранительные органы.