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WSJ: стрелявший в Трампа перед покушением изучал местность при помощи дрона

WSJ: стрелявший в Трампа перед покушением изучал местность при помощи дрона

REUTERS/Evelyn Hockstein Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс незадолго до покушения при помощи дрона изучал местность, где политик должен был выступить с речью, сообщает издание The Wall Street Journal 19 июля со ссылкой на правоохранительные органы.

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