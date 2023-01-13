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Картаполов: система мобилизации резерва отвечает стоящим вызовам, необходимости привлекать всю молодежь к прохождению военных нет

Картаполов: система мобилизации резерва отвечает стоящим вызовам, необходимости привлекать всю молодежь к прохождению военных нет

Руководитель комитета Государственной думы РФ по обороне, генерал Андрей Картаполов заявил, что имеющаяся в России система мобилизационного резерва в настоящее время отвечает стоящим вызовам, и нет никакой необходимости привлекать всю молодежь к прохождению военных сборов.

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