Картаполов: система мобилизации резерва отвечает стоящим вызовам, необходимости привлекать всю молодежь к прохождению военных нет

Руководитель комитета Государственной думы РФ по обороне, генерал Андрей Картаполов заявил, что имеющаяся в России система мобилизационного резерва в настоящее время отвечает стоящим вызовам, и нет никакой необходимости привлекать всю молодежь к прохождению военных сборов.
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