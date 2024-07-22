Кеннеди-младший призвал демократов не выбирать Харрис по умолчанию

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Демократической партии США не следует по умолчанию выбирать вице-президента страны Камалу Харрис в качестве замены выбывшему из предвыборной гонки главе государства Джо Байдену, заявил независимый кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший в социальной сети X.