Кеннеди-младший призвал демократов не выбирать Харрис по умолчанию

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Демократической партии США не следует по умолчанию выбирать вице-президента страны Камалу Харрис в качестве замены выбывшему из предвыборной гонки главе государства Джо Байдену, заявил независимый кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший в социальной сети X.
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