Al Arabiya: в Газе вновь пропали сотовая связь и интернет

Мобильная связь и интернет снова пропали в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. При этом международная служба мониторинга интернета NetBlocks проинформировала, что сетевые показатели в Газе в ночь на 13 ноября опустились в среднем до 24%.
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