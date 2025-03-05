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Возбуждено уголовное дело. Расследование причин взрыва в Белореченске продолжается

Возбуждено уголовное дело. Расследование причин взрыва в Белореченске продолжается

Причиной ЧП предварительно назван взрыв газовоздушной смесиУголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено после обрушения 5 марта жилого дома в Белореченске Краснодарского края.

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