Дело Иванова и Филатова о растрате выделили в отдельное производство

Следственный комитет РФ выделил в отдельное производство уголовное дело против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, которые обвиняются в крупной растрате.
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