Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 668 подписчиков

Швейцарские ученые: сверхгорячие породы могут заменить ископаемое топливо

Швейцарские ученые: сверхгорячие породы могут заменить ископаемое топливо

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны исследовали возможность использования глубинных пород Земли как источника почти безграничной возобновляемой энергии, которая может заменить ископаемое топливо, открывая новые перспективы в геотермальных технологиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх