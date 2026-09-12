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Обзор ситуации на 1661-й день военной операции на Украине и сопутствующие события

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью демилитаризации и денацификации страны.

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