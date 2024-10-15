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Царьград

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Минфин предложил ввести налоговую "автоупрощенку" во вcей России

Минфин предложил ввести налоговую "автоупрощенку" во вcей России

Власти инициируют введение законопроекта по которому все регионы России получат возможность присоединиться к эксперименту по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

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