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Валиева обратилась к зрителям после заключительного выступления в шоу «Аленький цветочек»: «Хочется поблагодарить вас за энергетику, которую вы даете каждый день»

Российская фигуристка Камила Валиева обратилась к зрителям в Сочи после своего заключительного выступления в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

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