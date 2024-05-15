Зеленский в последний момент отменил поездку в Испанию

Владимир Зеленский отменил запланированный на семнадцатое мая визит в Испанию и Португалию. Причиной для пересмотра планов стала тяжелая ситуация на линии боевого соприкосновения, в том числе в Харьковской области, пишет Life .
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