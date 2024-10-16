Максимальная процентная ставка по вкладам, публикуемая Банком России, остаётся на уровне 18,7%.Индекс ОФЗ (КБД публикуется на сайте Мосбиржи) с дюрацией 1 год (КБД 1 год на графике) - незначительно колеблется, находится там, где и должен быть при текущей ставке;Индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS (публикуется на сайте Мосбиржи) - недобрал обещанные на прошлой неделе полпроцента, но в принципе можно сказать достиг рыночного значения;Индекс высокодоходных облигаций RUCBHYCP (публикуется на сайте Мосбиржи) - сильно потерял в доходности, хотя терминал перед глазами и наш индекс ERdohod говорят об обратном: рынок ВДО сильно трясёт, возможно, Мосбиржа провела ребаланс своего индекса;Индекс полной доходности ЕРРО ERFULL прибавил полпроцента.