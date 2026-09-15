Европейский союз (ЕС) пытается сохранить антироссийский курс Запада и предотвратить выход отдельных стран — членов из «русофобского стада», заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.