Как московский бизнес помогает участникам СВО и жителям новых регионов

Самые распространенные меры поддержки — перечисление выручки от продажи своих товаров или еды Участников специальной военной операции (СВО), их семьи и жителей новых регионов страны поддерживают предприниматели Москвы.
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