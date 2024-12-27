Тысячи людей сообщили о сбоях в работе чат-бота OpenAI

ChatGPT / © OpenAI В OpenAI подтвердили, что ChatGPT работает «с высоким количеством ошибок». ChatGPT и интерфейс прикладного программирования (API) компании столкнулись с «серьезным» сбоем, в то время как у генератора видеороликов Sora произошел «частичный» сбой.