Театр абсурда

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Уничтожение подводного кабеля связи между ЕС и США станет катастрофой

Уничтожение подводного кабеля связи между ЕС и США станет катастрофой

Подрыв российских газопроводов в Балтийском море создает угрозу существующему миропорядку. К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военный историк Дмитрий Болтенков.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ТАК стремились подорвать Северные Потоки, что себе нагадили. Молодцы!! Заставь дурака...
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9 м.
Лс
Людмила смирнова
Полное безумие подорвать Северные Потоки.Резать кабель и побыстрее!!! Надо отвечать....
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9 м.
Валентин Щербаков
Не только уничтожить кабели связи, но и уничтожить (взорвать), новый трубопровод, причем не прячась, а на виду у всей гейропы.
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9 м.

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