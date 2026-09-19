«Голодные игры: Рассвет Жатвы»: что известно о новом фильме

Вселенная «Голодных игр» возвращается на большой экран. Новый фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы» выйдет в российских кинотеатрах 19 ноября 2026 года и расскажет историю, которая произошла задолго до событий оригинальной трилогии.
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