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«Голодные игры: Рассвет Жатвы»: что известно о новом фильме

Вселенная «Голодных игр» возвращается на большой экран. Новый фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы» выйдет в российских кинотеатрах 19 ноября 2026 года и расскажет историю, которая произошла задолго до событий оригинальной трилогии.

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