В 2025 году в России повышаются госпошлины на различные виды операций с документами

В России с 1 января 2025 года повышаются госпошлины на ряд операций. В частности, значительно дороже станет развод: госпошлина за регистрацию расторжения брака выросла в 7,7 раза – теперь каждому из супругов придется заплатить 5 тысяч рублей вместо бывших 650 рублей, РИА Новости.