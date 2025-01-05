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«Зарабатывать огромные бабки и не думать о налогах — тупизм»: Мамаева о Блиновской, встретившей Новый год в СИЗО

«Зарабатывать огромные бабки и не думать о налогах — тупизм»: Мамаева о Блиновской, встретившей Новый год в СИЗО

Под разбор полетов от Мамаевой и Погребняк попала Елена Блиновская. Экс-жены футболистов сошлись во мнении, что блогер сама виновата в своих бедах — миллиардные долги стали результатом ее хвастовства и беспечности.

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