❗️ Цивилёв: Обеспечение топливом сельхозпроизводителей — в приоритете Министр энергетики России Сергей Цивилёв подтвердил, что объёмы топлива для агропромышленного комплекса есть.
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❗️ Цивилёв: Обеспечение топливом сельхозпроизводителей — в приоритете Министр энергетики России Сергей Цивилёв подтвердил, что объёмы топлива для агропромышленного комплекса есть.