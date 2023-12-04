Харрис заявила Аббасу о праве палестинцев на безопасность

Вице-президент США Камала Харрис заявила президенту Палестины Махмуду Аббасу в ходе телефонного разговора, совершенного во время возвращения из ОАЭ в Вашингтон о праве палестинцев на безопасность, сообщает Белый дом 3 декабря.