Украинское наступление с приходом зимы окончательно завершено, и оно не принесло тех результатов, на которые надеялись Киев и его западные союзники, а президент Зеленский еще в конце ноября сказал, что его армии не хватает всего, – сообщает в среду, 6 декабря, издание Straight Arrow News.