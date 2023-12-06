Украинское наступление с приходом зимы окончательно завершено, и оно не принесло тех результатов, на которые надеялись Киев и его западные союзники, а президент Зеленский еще в конце ноября сказал, что его армии не хватает всего, – сообщает в среду, 6 декабря, издание Straight Arrow News.
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