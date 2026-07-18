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Гражданочка

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«Если он нормальный мужчина, пусть придет, познакомится, сделает предложение!» – говорит Марине мать

«Если он нормальный мужчина, пусть придет, познакомится, сделает предложение!» – говорит Марине мать— Марина, а ты куда это намылилась? – вполголоса спросила мать, заглянув в комнату, где Марина крутилась перед зеркалом.

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