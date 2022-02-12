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Ушла из жизни звезда “Тихого Дона” Зинаида Кириенко

Ушла из жизни звезда “Тихого Дона” Зинаида Кириенко

Сегодня стало известно, что в возрасте 88 лет скончалась знаменитая актриса Зинаида Кириенко. Это печальное известие сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов Клим Лаврентьев.

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