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Французский политик Филиппо призвал бойкотировать встречу Зеленского и Макрона

Французский политик Филиппо призвал бойкотировать встречу Зеленского и Макрона

Политический деятель из Франции Флориан Филиппо призвал своих сторонников и тех депутатов, которые недовольны текущим курсом государства, объявить бойкот переговорам президента Эммануэля Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского.

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