Симпатии США к Германии принесут пользу России

Дискуссии о политике "Не в стороне"ПолитикаСимпатии США к Германии принесут пользу России Соединенные Штаты отчетливо меняют свое отношение к Европе – и острее всего это почувствовали на себе в Варшаве.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААнатолийКак известно, самой устойчивой фигурой является треугольник. В политике, при существовании СССР, считалась устойчивостью биполярность. Ошибались. Биполярность рухнула. Мир пришёл на короткое время к однополярности. Но вот через 30 лет мир опять приходит к устойчивости треугольника - Россия, Китай, США. Но пока фигура неустойчива из-за наличия Европейского Союза. Фигура - скорее четырёхугольник представляет. Самая шаткая фигура. И мы являемся свидетелями формирования треугольника. Но, что для этого надо? ЕС или нейтрализовать (выход из НАТО), что маловероятно. Или вернуть опять к состоянию "как было". И что интересно. ЕС мечется. Ему, этому Союзу, претила американская бесцеремонность Трампа, но и Байден для них не выход. Стар, США в диком расколе, к чему он и его сменщик могут привести этот Союз, не известно. А самостоятельности хочется. Но уже не так "как было". Уже другой самостоятельности хочется. Вот Германия и Франция в раздумье. Выжидает. Не торопится. Намекает Байдену, что они могут в отрыв пойти. Ну, хотя бы к нейтральности. Мало того, ведь .....и подумать страшно....может из военной организации выйти, а в экономической остаться. Франция так уже делала при Де Голле. Ведь это прямой экономический союз ЕС с РФ и Китаем. Который фактически существует. И американцы ничего пока не могут с этим поделать. СП-2 свидетельство этому. Вот как ситуация вырисовывается. России надо быть начеку. Американцы могут опять попытаться обмануть. Как никогда в Кремле должна быть единая, сплочённая команда государственников. Обывателю, то есть нам, надо думать и о выборах в Думу и о выборах президента. Именно думать , а не поддаваться воплям про путинизм, воров в Думе, обнищании народа, бедных пенсионерах и прочей х....! Иначе опять ждёт нас безвременье Бори Пьяного с чубайсами. Их сторонников ещё у нас хватает. Вот и сейчас в комментах они вылезут. Ну, как, россияне, согласны?Комментировать
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