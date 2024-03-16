К выборам в России киевский режим так стремился навредить жителями приграничных сел Белгородской и Курской областей, что поручил главкому Сырскому захватить хоть какую-нибудь деревеньку на территории России.
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