★ world pristav...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    В ЗНАК ПРОТЕСТА-ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ГАЛУШЕК И ГОРИЛКИ-НИ СТАКАНА БОЛЬШЕ, РАЗВЕ ЧТО МЕНЬШЕ !!!Высоцкий, Пушкин ...
  • Виктор Гутман
    !!!!!!!!!!!!!!!👍👍👍👍👍 "Кто к нам с мечом придет, .....!!!"Украинские диверс...
  • Светлейший
    Такие события надо снимать на видео и транслировать на украинские паблики, пусть вкурят, что им всем не миновать пого...Украинские диверс...

Украинские диверсанты уничтожены на границе России: сотни боевиков поплатились жизнями за амбиции Киева

Украинские диверсанты уничтожены на границе России: сотни боевиков поплатились жизнями за амбиции Киева

К выборам в России киевский режим так стремился навредить жителями приграничных сел Белгородской и Курской областей, что поручил главкому Сырскому захватить хоть какую-нибудь деревеньку на территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлейший
Такие события надо снимать на видео и транслировать на украинские паблики, пусть вкурят, что им всем не миновать погоста и это в лучшем случае, кто-то сгниет прямо в полях...
Ответить
21 час.
ВГ
Виктор Гутман
!!!!!!!!!!!!!!!👍👍👍👍👍 &quot;Кто к нам с мечом придет, .....!!!&quot;
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх