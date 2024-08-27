В законе Алтайского края появится новое основание для отставки губернатора

Поводом для ухода с должности может стать статус иноагента В Устав Алтайского края планируют добавить еще одно основание, по которому губернатора региона ждет отставка – признание его иностранным агентом.
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