Маск ответил на заявление Трампа об отмене субсидий

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на заявление президента Дональда Трампа о прекращении субсидий, сообщив в соцсети X*, что его компания SpaceX приступает к поэтапному выводу из эксплуатации космического корабля Dragon.
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