Традиции и запреты в День Саввы и Иоанна Безмолвника, отмечаемого 16 декабря 2023 года Владислав Висл16 декабря 2023 года православные верующие отмечают значимый день — День святых Саввы и Иоанна Безмолвника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии