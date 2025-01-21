«Работа не останавливается»: военный рассказал об ограждениях в зоне СВО

Герой СВО Черный: в зоне спецоперации продолжают увеличивать систему заграждений Процесс наращивания системы инженерных заграждений в зоне спецоперации не останавливается ни на минуту, заявил ТАСС обладатель четырех орденов Мужества полковник Дмитрий Черный.
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